একীভূতকরণে আগ্রহী ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক

পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণের মাধ্যমে গঠিত ব্রিজ ব্যাংকের পক্ষে নিজেদের সমর্থন জানিয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে বৈঠকে এ তথ্য জানান। বৈঠকে ডেপুটি গভর্নর ড. কবির আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে আবদুল মান্নান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত নেই। আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব। তিনটি পৃথক অডিটে নিশ্চিত করা হয়েছে এস আলম গ্রুপ বেনামি ঋণের মাধ্যমে ৩৮ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে। নিজের নামে ঋণ নেওয়ার সুযোগ না থাকায় তারা বেনামি পথে অর্থ নিয়েছে, যা ব্যাংকটির মারাত্মক সংকটের কারণ হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, মঙ্গলবার পাঁচটি ব্যাংকের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকের তৃতীয় দিন ছিল। এর আগে রোববার এক্সিম এবং সোমবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও গভর্নরের অসুস্থতার কারণে তা হয়নি। বুধবার ইউনিয়ন ব্যাংক এবং বৃহস্পতিবার গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এক্সিম ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে পরে জানাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
একই দিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্টার্টআপ ফান্ডের কাঠামো নিয়ে আলোচনা শেষে সিটি ব্যাংকের এমডি ও সিইও মাসরুর আরেফিন বলেন, স্টার্টআপদের স্বপ্ন পূরণে ঋণের চাপ না দিয়ে বিনিয়োগ করা হবে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৬০০ কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করা হচ্ছে, যা উদ্যোক্তাদের ঋণের বদলে ইকুইটি বিনিয়োগ দেবে।