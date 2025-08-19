হোম > অর্থনীতি

ভালুকায় নির্মিত হচ্ছে পাঁচ তারা হোটেল-রিসোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় উদীয়মান শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নির্মাণ করছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ তারা ম্যারিয়ট হোটেল, যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বোর্ডিং স্কুল হেইলিবেরির শাখা হিসেবে হেইলিবেরি ভালুকা এবং আন্তর্জাতিক রিসোর্ট চেইন লাক্সারি কালেকশনস অ্যান্ড ভিলাস নির্মাণ করছে।

ভালুকা বর্তমানে তৈরি পোশাক, ওষুধ, সিরামিক, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোবাইল ফোন সংযোজনসহ আড়াই হাজারের বেশি শিল্পকারখানার কেন্দ্রস্থল। অঞ্চলটিতে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রদর্শনী, সম্মেলন ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে দেশি-বিদেশি অতিথিরা অংশ নিচ্ছেন।

ম্যারিয়ট ভালুকা: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তরে মাওনা হবিরবাড়িতে প্রায় ৪ দশমিক ৪৭ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন পাঁচ তারা হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। হোটেলটি আগামী জুনে চালুর প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

হেইলিবেরি ভালুকা: যুক্তরাজ্যের ১৬০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বোর্ডিং স্কুল হেইলিবেরির শাখা হিসেবে হেইলিবেরি ভালুকা ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্পূর্ণ আবাসিক পরিবেশে ষষ্ঠ থেকে নবম গ্রেড পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচের ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। ১২তম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের ৬১ শতাংশই হার্ভার্ড, এমআইটি, এলএসই, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের মতো আইভি লিগ এবং রাসেল গ্রুপ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডে ডিউক অব এডিনবার্গ অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রমে অংশ নেয় হেইলিবেরি ভালুকার একদল শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক সাইমন ও’গ্রেডি বলেন, ‘একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্কুল হিসেবে সাহসী, কৌতূহলী, প্রতিফলনশীল ও দৃঢ় শিক্ষার্থী তৈরি করা আমাদের মিশন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উচ্চ পারফরমার হিসেবে গড়ে তোলাই মূল বিশ্বাস। অতীত নয়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি আমাদের ভিশন।’

লাক্সারি কালেকশনস অ্যান্ড ভিলাস: আন্তর্জাতিক রিসোর্ট চেইন লাক্সারি কালেকশনস অ্যান্ড ভিলাসের আওতায় ৫৩ একর জায়গার ওপর বিলাসবহুল রিসোর্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যটক, অবকাশযাপনকারী, ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে ১৪০ কক্ষবিশিষ্ট রিসোর্টিতে রয়েছে সব ধরনের অত্যাধুনিক সুবিধা। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে ৯ শতাধিক মানুষের কাজের সুযোগ হবে।

এ বিষয়ে বেস্ট হোল্ডিংসের কোম্পানি সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘ব্যবসা এখন আর ঢাকাকেন্দ্রিক নয়। বিনিয়োগকারীরা ভালুকার মতো উদীয়মান শিল্পাঞ্চলে আসছেন। তাঁদের জন্য আমাদের অবশ্যই অবকাঠামো নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।’

