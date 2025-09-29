বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

সুদের হার কমার সম্ভাবনা, যুক্তরাষ্ট্রের শাটডাউনের আশঙ্কা ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার কারণে বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সর্বশেষ আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৩ হাজার ৮০০ ডলারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে।
আজ সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে (ইস্টার্ন টাইম) স্পট গোল্ড ১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৮২০ দশমিক ৯৬ ডলার হয়। তবে সেশন শুরুর দিকে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড দাম ৩ হাজার ৮৩১ দশমিক ১৯ ডলার ছোঁয়।
এদিকে মার্কিন ডলারের সূচক ০ দশমিক ৩ শতাংশ কমেছে, ফলে বিদেশি ক্রেতাদের জন্য ডলারে নির্ধারিত সোনা কেনা তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়েছে।
হাই রিজ ফিউচারসের মেটাল ট্রেডিং পরিচালক ডেভিড মেগার বলেন, মার্কিন সরকারের সম্ভাব্য শাটডাউনের আশঙ্কার কারণে বিনিয়োগের সেফ হেভেন (নিরাপদ স্বর্গ) সোনার দাম বেড়েছে। ডলার সামান্য চাপের মুখে পড়েছে, এটি আবার সোনার বাজারকে চাঙা করছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ কংগ্রেসের উভয় দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন সরকারি অর্থায়ন বাড়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য। চুক্তি না হলে আগামী বুধবার থেকে ফেডারেল শাটডাউন শুরু হবে।
এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, তাদের সেনারা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলের শান্দ্রিখোলোভে গ্রামটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
সোনা সাধারণত নিম্ন সুদের হার ও অনিশ্চয়তার সময়ে ভালো পারফর্ম করে। চলতি বছরে এর দাম এরই মধ্যে ৪৫ শতাংশ বেড়েছে।
গত শুক্রবার প্রকাশিত মার্কিন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সূচক (পিসিই) প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এতে ফেডারেল রিজার্ভ অক্টোবর ও ডিসেম্বরের বৈঠকে সুদের হার কমাতে পারে—এমন বিশ্বাস বাজারে আরও জোরদার হয়েছে।
ডেভিড মেগার বলেন, গত সপ্তাহের পিসিই ডেটাকে সুদের হার কমানোর পথে বাধা হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটি সোনা ও রুপার বাজারের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।
অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণখনি কোম্পানি নিউমন্ট জানিয়েছে, তাদের সিইও টম পামার এ বছরের শেষ নাগাদ অবসর নেবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিকও একই দিন সিইও মার্ক ব্রিস্টোর পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে।
এ ছাড়া স্পট সিলভার ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৪৬ দশমিক ৭৮ ডলার হয়েছে, যা গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্লাটিনাম ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৫৯৪ দশমিক ৯০ ডলার হয়েছে, যা ১২ বছরে সর্বোচ্চ। তবে প্যালাডিয়ামের দাম ০ দশমিক ৪ শতাংশ কমে ১ হাজার ২৬৫ দশমিক ২৫ ডলারে নেমেছে।