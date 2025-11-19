হোম > অর্থনীতি

কমার পরদিনই সোনার দাম বাড়ল দ্বিগুণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৬১২ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এতে করে ভালো মানের সোনার দাম ২ লাখ ৯ হাজার টাকা ছাড়িয়েছে।

আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন এ দাম কাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৬৪ টাকা পর্যন্ত কমানো হয়। কিন্তু এক দিনের ব্যবধানে তা প্রায় দ্বিগুণ ২ হাজার ৬১২ টাকা বেড়েছে। ফলে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের সোনার ভরি দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। তবে মূল কারণ হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

সম্পর্কিত

পেঁয়াজের দাম কমেছে সামান্য, বেড়েছে সবজির

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি আমানত পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক

স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে হারপিকের বিশেষ আয়োজন

ঢাকায় উদ্বোধন হলো ‘Honda Futsal League-2025 ’

৩১ কর্মকর্তাকে সনদপত্র দিল আইএফআইসি ব্যাংক

তিন রাজস্ব আইনের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ

আমিরাত যাচ্ছে তিন ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা