আরও ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের প্রবাহকে সহায়তা দিতে ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ মঙ্গলবার ১৩টি ব্যাংক থেকে আরও ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার (২০২ মিলিয়ন ডলার) কেনা হয়েছে।

এ সময় প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ১২২.২৭ থেকে ১২২.২৯ টাকা, আর গড় কাট-অফ রেট ছিল ১২২.২৯ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নিলামের মাধ্যমে ২৫১ কোটি ৪০ লাখ ডলার (২.৫১ বিলিয়ন ডলার) কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ১৩ জুলাই থেকে মাল্টিপল প্রাইস অকশনের মাধ্যমে ডলার কেনার কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, গতকাল মাল্টিপল প্রাইস অকশনের মাধ্যমে ১৩ ব্যাংক থেকে ২০২ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ২০ লাখ ডলার কেনা হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছরে নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ২৫১ কোটি ৪০ লাখ ডলার কিনেছে।

