নগদ লেনদেনে মাথাপিছু খরচ ৯,৯৩৮ টাকা

নগদ টাকার ব্যবহারের কারণে দেশে প্রতিবছর সরকারের বিপুল অর্থ খরচ হচ্ছে। এ খরচের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা, যা দেশের জিডিপির ৩ দশমিক ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ নগদ টাকার কারণে মাথাপিছু বছরে খরচ পড়ছে ৯ হাজার ৯৩৮ টাকা।
গতকাল বুধবার রাজশাহীর কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে এই তথ্য জানানো হয়। লিড ব্যাংক হিসেবে এতে সহযোগিতা করে ব্র্যাক ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, যদি দেশে শতভাগ লেনদেন ক্যাশলেস হতো, তবে সরকারের খরচ নেমে আসত মাত্র ৫ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকায়, যা জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ। তুলনামূলক হিসেবে দেখা গেছে, নগদ লেনদেন ডিজিটাল লেনদেনের চেয়ে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয়বহুল।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. আরিফ হোসেন খান, পরিচালক মো. শরাফত উল্লাহ খান এবং ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক রাফেজা আক্তার কান্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ব্যাংকের ডিএমডি সাব্বির হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী সেমিনারে ব্যাংক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।