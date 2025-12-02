হোম > অর্থনীতি

লভ্যাংশের দাবিতে গ্রামীণফোনের চাকরিচ্যুত কর্মীদের মানববন্ধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ২০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

দেশে এক মাসে সর্বোচ্চ উৎপাদনের রেকর্ড গড়ল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

প্রার্থীর তদবিরের প্রকল্পে সায় দেবে না সরকার

জিইডির প্রতিবেদন: গতি ফিরলেও অর্থনীতিতে রয়েছে পাঁচ চ্যালেঞ্জ

বিদ্যুতের উন্নয়ন কাগজে বেশি, বাস্তবে কম

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন ড. আইয়ুব মিয়া

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল

আদালতের আদেশের পর চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিত মাশুল আদায় শুরু

জুলাই যোদ্ধাদের জন্য মিরপুরে হবে ১৫৬০টি ফ্ল্যাট, একনেকে অনুমোদন

মেট্রোরেল ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা