ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বরখাস্ত

রাজধানীর পলাশী মোড়ে ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে অশোভন আচরণের অভিযোগে সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বেগমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ রোববার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান সই করা প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা যায়।
ঢাকার কর অঞ্চল–২৫ এর কর সার্কেল-৫৩৭ এর দায়িত্বে আছেন ফাতেমা বেগম। কোম্পানি ছাড়া ঢাকা জেলার ইংরেজি বর্ণমালা ডব্লিউ দিয়ে শুরু ঠিকাদার শ্রেণীর করের মামলা এবং উত্তর যাত্রাবাড়ী এলাকার (ওয়ার্ড নং ৪৮) করের মামলাগুলো তাঁর অধীনে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গত ১২ এপ্রিল রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ঢাকা মেট্রো-গ-৩৪৫৯০৬ নম্বরের প্রাইভেটকারে করে যাওয়ার সময় ফাতেমা বেগম পলাশী মোড় এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের চেকিংয়ের মুখে পড়েন। ডিউটিতে থাকা ট্রাফিক সার্জেন্ট শাহা জামাল তাঁর গাড়ির কাগজপত্র দেখতে চান।
তবে সহকারী কর কমিশনার ফাতেমা বেগম ‘কাগজপত্র সঠিক আছে’ দাবি করলেও তা দেখাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পুনরায় অনুরোধ করা হলে, তিনি গাড়ি থেকে নেমে সার্জেন্টকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। অভিযোগে বলা হয়, তিনি সার্জেন্টকে ‘ছোট লোকের বাচ্চা’, ‘ফকিন্নির বাচ্চা’, ‘সারাজীবন ঘুষ খাইছে’ ইত্যাদি ভাষায় গালমন্দ করেন।
ঘটনার পরদিন ১৩ এপ্রিল লালবাগ থানায় ফাতেমা বেগমের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৮৬ / ৩৫৩ / ৩৩২ / ১৭৯ / ১১৪ ধারায় একটি মামলা (নম্বর: ০৩) দায়ের করা হয়। এ ছাড়া ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮’ —এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী তাঁর এ আচরণ ‘অসদাচরণ’ হিসেবে গণ্য হওয়ায় বিভাগীয় কার্যধারা শুরু করা হয়েছে।
পরিস্থিতি বিবেচনায় ওই বিধিমালার ১২ ধারা অনুসারে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে বলে জানানো হয়।