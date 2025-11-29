হোম > অর্থনীতি

ঢাকায় শুরু হচ্ছে দুই দিনব্যাপী ‘আলু উৎসব’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) কার্যালয়ে ‘আলু উৎসব ২০২৫—মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আলুকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে দেশের প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘আলু উৎসব’। রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দুই দিনব্যাপী এ উৎসব।

আজ শনিবার ঢাকায় বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএসএ) কার্যালয়ে আয়োজিত ‘আলু উৎসব ২০২৫—মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু এ তথ্য জানান।

এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসএর সিনিয়র সহসভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ, সহসভাপতি মোহাম্মদ ইউনুছ এবং পোস্টমাস্টার কমিউনিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুল আলমসহ বিসিএসএর কর্মকর্তারা।

লিখিত বক্তব্যে মোস্তফা আজাদ বলেন, ‘আলু উৎসব বাংলাদেশের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে বিশ্বে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করবে। এতে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রসেসিং সক্ষমতা, সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন হবে।’ তিনি আলুর বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল, আধুনিক হিমাগার প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী দেশ হওয়ার সত্ত্বেও পর্যাপ্ত আধুনিক সংরক্ষণ সুবিধার ঘাটতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির অভাব এবং রপ্তানিবান্ধব নীতিমালা ও অবকাঠামো না থাকায় এ সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি।

উৎসব উপলক্ষে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। আলু উৎপাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন, হিমাগারে আধুনিক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি, কোল্ড-চেইন প্রযুক্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি, আলু থেকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরি ও প্রদর্শন এবং রন্ধনশিল্প-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করবে।

সম্পর্কিত

খাদ্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে না পারলে বৈশ্বিক রাজনীতির শিকার হতে হবে: আমীর খসরু

ভারত অনুমতি দেয়নি, ভুটানের পণ্যের চালান আটকা বুড়িমারীতে

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

আবারও প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন তানজিল চৌধুরী

ব্যাংকিং খাতের খারাপ অবস্থার মূলে রাজনীতিকরণ: গভর্নর

সাউথইস্ট ব্যাংকে নতুন এমডি

ঢাকা-সিলেট রুটে বিমান ভাড়া কমল

পাটশিল্পে বড় বিনিয়োগে আগ্রহী চীন: প্রেস সচিব

ই-রিটার্ন দাখিল ২০ লাখ ছাড়াল

অ্যামাজন–ফ্লিপকার্টের নতুন ঋণসেবা, ভারতের ব্যাংকগুলোর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা