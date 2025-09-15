হোম > অর্থনীতি

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে রাষ্ট্রের বিপুল রাজস্ব ক্ষতিতে ভূমিকা রাখায় কর অঞ্চল-ফরিদপুরের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

আজ সোমবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে এনবিআর। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কর অঞ্চল-ফরিদপুরের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে বিপুল রাজস্ব ক্ষতি-সংক্রান্ত কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ১২ অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালে বিধি মোতাবেক খোরপোশ ভাতা পাবেন তিনি। জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

