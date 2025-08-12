হোম > অর্থনীতি

সশস্ত্র বাহিনীর বিমা করতে চায় সেনা ইনস্যুরেন্স, বিআইএর আপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রতীকী ছবি

বেসরকারি কোম্পানি সেনা ইনস্যুরেন্স পিএলসি সশস্ত্র বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার বিমা সেবা প্রদানের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছে। সাধারণ বীমা করপোরেশনের (এসবিসি) পরিবর্তে এই কাজ সেনা ইনস্যুরেন্স করার আগ্রহ প্রকাশ করায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন (বিআইএ) এই প্রস্তাবকে মোটেও সমীচীন নয় বলে মনে করছে।

সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে (আইডিআরএ) পাঠিয়েছে বিআইএ।

বিআইএর চিঠিতে বলা হয়, বিমাকে সরকারি, বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাগে বিভক্ত করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। নন-লাইফ বিমা কোম্পানির স্বার্থ এখানে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মাত্র কিছু নির্দিষ্ট কোম্পানির কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে, যা প্রশ্নবিদ্ধ এবং এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ কাম্য নয়। বীমা করপোরেশন আইন, ২০১৯-এর ১৬ (১) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, নন-লাইফ বিমা পলিসি অবলিখনের একমাত্র এখতিয়ার সাধারণ বীমা করপোরেশনের। অন্য সব নন-লাইফ বিমা কোম্পানির ব্যাখ্যা একই রকম। এই অবস্থায় সেনা ইনস্যুরেন্সের আবেদনকে বিআইএ দ্বিমত প্রকাশ করেছে।

সাধারণ বীমার পরিবর্তে সেনা ইনস্যুরেন্স সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিমা করার অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছে। এই আবেদনের পর আইডিআরএ বিমামালিকদের সংগঠন বিআইএসহ সব স্টেকহোল্ডারদের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে বিআইএর পক্ষ থেকে এই মতামত প্রকাশ করা হয়। বিমাকে সরকারি, বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে বিভাজন করা মোটেও সমীচীন নয় বলে বিআইএ মনে করছে।

সার্বিক বিষয়ে আইডিআরএর পরামর্শক সাইফুন্নাহার সুমি আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিআইএসহ বিমা খাতের সব স্টেকহোল্ডারের কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। সবার মতামত এখনো আসেনি। সবার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে আইডিআরএ।

