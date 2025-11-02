১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমল ২৬ টাকা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) নভেম্বর মাসের জন্য ১২ কেজি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) সিলিন্ডারের দাম ২৬ টাকা কমিয়েছে। আজ রোববার (২ নভেম্বর) বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ মূল্যহ্রাসের ঘোষণা দেন।
১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডার এখন থেকে ১ হাজার ২১৫ টাকায় বিক্রি হবে। গত মাসে (অক্টোবর) এর দাম ছিল ১ হাজার ২৪১ টাকা। নতুন দর আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হয়েছে।
বিইআরসি চেয়ারম্যান বলেন, চলতি মাসের জন্য সৌদি আরবভিত্তিক আরামকো নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এলপিজি ভর্তি ১৩টি বিভিন্ন আকারের সিলিন্ডারের দাম কমানো হয়েছে।
বিইআরসি সূত্রমতে, বিভিন্ন আকারের এলপিজি সিলিন্ডারের দাম নিম্নরূপ
৫.৫ কেজি ৫৫৭, ১২.৫ কেজি ১ হাজার ২২৬, ১৫ কেজি ১ হাজার ৫১৯, ১৬ কেজি ১ হাজার ৬২০, ১৮ কেজি ১ হাজার ৮২২, ২০ কেজি ২ হাজার ২৫, ২২ কেজি ২ হাজার ২২৭, ২৫ কেজি ২ হাজার ৫৩১, ৩০ কেজি ৩ হাজার ৩৭, ৩৩ কেজি ৩ হাজার ৩৪১, ৩৫ কেজি ৩ হাজার ৫৪৩ এবং ৪৫ কেজি ৪ হাজার ৫৫৬ টাকা।
বিইআরসি জানিয়েছে, বেসরকারি খাতে খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার অটো গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫.৫৮ টাকা।