ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যে কারণে ‘আন্তর্জাতিক’ থাকছে না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

দীর্ঘ ২৯ বছর পর বদলে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ) নাম। ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হওয়া এই মেলা আগামী বছর থেকে আর ‘আন্তর্জাতিক’ থাকবে না। এখন থেকে এর নতুন নাম হবে ‘ঢাকা বাণিজ্য মেলা’ (ডিটিএফ)। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং পণ্যের মান নিয়ে ওঠা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

গতকাল সোমবার ইপিবির ১৪৮ তম পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান, ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনসহ ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

নাম পরিবর্তনের কারণ

ডিআইটিএফের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করা এবং স্থানীয় বাজারের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান সরাসরি অংশ না নিয়ে স্থানীয় এজেন্ট বা ব্যক্তির মাধ্যমে মেলায় স্টল দিচ্ছে।

এতে করে পণ্যের মান যাচাই করা যাচ্ছে না এবং অনেক সময় মানহীন বা স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যকে বিদেশি ব্র্যান্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন এবং মেলার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এই বাস্তবতার নিরিখেই মেলার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা যায়, নাম পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বোর্ডের কিছু সদস্য বিরোধিতা করলেও ইপিবির চেয়ারম্যান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বলেন, নামে আন্তর্জাতিক হলেও এটি প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক মেলা নয়, তাই এই পরিবর্তন জরুরি ছিল।

একই সভায় ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মেলা ক্যালেন্ডার অনুমোদন দেওয়া হয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন প্রতিটি মেলার কার্যকারিতা বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে দেশের ব্যবসা সম্প্রসারণ হয়।

এদিকে, রপ্তানিমুখী শিল্প খাত ও উৎপাদকদের জন্য নতুন বৈশ্বিক বাজার তৈরির লক্ষ্যে ইপিবি একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক সোর্সিং ফেয়ার আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী নভেম্বরে ‘সোর্সিং বাংলাদেশ ২০২৫’ শীর্ষক এই মেলা আয়োজনের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, এই ধরনের সোর্সিং মেলা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশি পণ্যের পরিচিতি বাড়বে এবং দেশের সক্ষমতা তৈরি হবে।

