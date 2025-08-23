হোম > অর্থনীতি

জিকিউ বলপেনের শেয়ারদর বেড়েছে ২০১ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দুই মাসের ব্যবধানে শেয়ারদরে অস্বাভাবিক উত্থান ঘটেছে জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের। জুনের শেষে কোম্পানিটির শেয়ারদর যেখানে ছিল ১৫৯ টাকা ৮০ পয়সা, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬১ টাকা ৩০ পয়সায়। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ২০১ টাকা ৫০ পয়সা বা ১২৬ শতাংশ। একই সঙ্গে লেনদেনের পরিমাণও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিষয়টি ‘সন্দেহজনক’ হিসেবে দেখছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর পেছনে কোনো কারসাজি থাকলে তদন্ত করতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাকে (সিআরও) নির্দেশ দিয়েছে বিএসইসি। সম্প্রতি বিএসইসির মার্কেট অ্যান্ড ইন্টারমেডিয়ারিজ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের সার্ভেইল্যান্স বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

