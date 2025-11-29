রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কারের দাবিতে আগামীকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীসহ সারা দেশের মোবাইল ফোনের বিক্রির দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি) আজ শনিবার এ ঘোষণা দিয়েছে।
সংগঠনটির পক্ষে দেওয়া এক সংবাদ বার্তায় এসব কথা জানান জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান টাইমস পিআরের সিইও (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) মিজানুর রহমান সোহেল। একই সঙ্গে একচেটিয়া সিন্ডিকেট নীতি বন্ধ, ন্যায্য করনীতি এবং মোবাইল ফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ানবাজার পান্থপথ এলাকায় শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।
প্রসঙ্গত, অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু করতে যাচ্ছে এনইআইআর ব্যবস্থা। এনইআইআর কার্যকর হলে ১৬ ডিসেম্বরের পর নিবন্ধনবিহীন বা আমদানি অননুমোদিত ফোন দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে না।