বেপজায় ১২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে চীনের ডুনিয়ন তাইয়াং

চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজ (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি ফুটওয়্যার কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ১ কোটি ২ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১২৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা।
আজ রোববার রাজধানীর বেপজা নির্বাহী দপ্তরে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রতিষ্ঠানটি। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) আশরাফুল কবীর এবং ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজের চেয়ারম্যান ইয়ে ইয়ারি। অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক তানভীর হোসেন, এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ কোম্পানিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি অনুযায়ী, কারখানায় প্রতিবছর প্রায় ২১ লাখ জোড়া স্পোর্টস শু, স্যান্ডেল, হাই হিল ও বুট উৎপাদিত হবে। এতে ১ হাজার ৯৩৯ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
বেপজার চেয়ারম্যান বিনিয়োগের জন্য বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বেছে নেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ প্রদানে বেপজার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কারখানা নকশার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া তিনি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, যেমন ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরামর্শ দেন।