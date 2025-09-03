হোম > অর্থনীতি

প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সরাসরি শোনার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বুধবার ‘মিট দ্য বিজনেস’ শিরোনামে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এনবিআর জানায়, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সমাধানের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা সরাসরি এনবিআর চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সামনে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারবেন।

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চলতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ বৈঠকটি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এনবিআর আরও জানায়, সভায় অংশগ্রহণে আগ্রহী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের একটি গুগল ফরম পূরণ করে পাঠাতে হবে।

