হোম > অর্থনীতি

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করছে এমজেএল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জ্বালানি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রবেশ করছে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে।

আজ রোববার (৫ অক্টোবার) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কোম্পানিটি।

তথ্য অনুযায়ী, এমজেএল বাংলাদেশ রাজধানীর গুলশান অ্যাভিনিউয়ে একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে ইস্ট কোস্ট হোল্ডিংস লিমিটেডের (ইসিএইচএল) সঙ্গে যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা, যা দুই পক্ষ সমানভাবে বহন করবে।

এমজেএল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যবসা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবেই তারা নতুন খাতে প্রবেশ করছে। যৌথ এ প্রকল্পে জমি সরবরাহ করবে ইস্ট কোস্ট হোল্ডিংস, আর ভবন নির্মাণে অর্থায়ন করবে এমজেএল বাংলাদেশ। ভবনটি নির্মাণ শেষে পৃথক ফ্লোর আকারে ভাড়া দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে এমজেএল বাংলাদেশের কোম্পানি সচিব রকিবুল কবির বলেন, ‘আমরা ইসিএইচএলের সঙ্গে যৌথভাবে একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছি। জমি তাদের আর বিনিয়োগ আমাদের। ভবনটি সম্পন্ন হলে ফ্লোরভিত্তিক ভাড়া থেকে উভয় পক্ষ আয় করবে।’

এর আগে গত মাসে এমজেএল বাংলাদেশের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ব্যবসা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে প্রিমিয়ার এলপি গ্যাস লিমিটেডের (যা টোটালগ্যাস বাংলাদেশ নামে ব্যবসা পরিচালনা করে) প্রায় সব শেয়ার কিনে নেয়। ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ মালিকানা অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় হয়েছে ২২৭ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি যমুনা অয়েল কোম্পানি ও ইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের (ইসিএসএল) যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের অন্যতম শীর্ষ ডাউনস্ট্রিম পেট্রোলিয়াম কোম্পানি, যা তেল ও গ্যাসের পরিশোধন, বিতরণ, বিপণন ও খুচরা বিক্রয়ে নিয়োজিত।

সম্পর্কিত

সিটি ব্যাংককে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে এআইআইবি ও এনডিবি

মাকে ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার উপহার দিচ্ছেন মির্জা আব্বাসের ছেলে

ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকে ‘অবৈধ’ নিয়োগপ্রাপ্তদের কর্মচ্যুতির দাবিতে বিক্ষোভ

ঢাকায় সৌদি আরব-বাংলাদেশ বিজনেস সামিট মঙ্গলবার

সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো তেল-বহির্ভূত বেসরকারি খাতের পিএমআই সূচক ৫৭.৮

জাহাজভাঙা শিল্পে সংকট: গ্রিন ইয়ার্ডেই সম্ভাবনার হাতছানি

ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির চরম সংকট: গভর্নর

সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

প্লেসমেন্ট শেয়ারে অনিয়ম: দুদকে বিএসইসির তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো নিয়ে ৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ভারতের শাড়ি ব্যবসায় ধস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা