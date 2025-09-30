হোম > অর্থনীতি

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবে আশুগঞ্জ-সরাইল মহাসড়ক নির্মাণে ব্যয় বাড়ল ১৬৩ কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল গোলচত্বর পর্যন্ত ১১ দশমিক ৫৬ কিলোমিটার স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণে নির্মাণকাজের ব্যয় ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ ২৭ হাজার ৭০৮ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল গোলচত্বর পর্যন্ত ১১ দশমিক ৫৬ কিলোমিটার সড়ক ‘আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধিত)’ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। সড়কটির নির্মাণকাজের ব্যয় ১৬৩ কোটি ৮৩ লাখ ২৭ হাজার ৭০৮ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পটি ৫ হাজার ৭৯১ কোটি ৬০ লাখ টাকায় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এ প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর ডব্লিউপি-০১ (পার্ট-১)-এর আওতায় নির্মাণকাজের ভেরিয়েশন অর্ডার-১-এর সংশোধিত চুক্তিমূল্য ৭১৭ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার ১৯৭ টাকার প্রস্তাব করে।

সওজ কর্তৃক গঠিত অভ্যন্তরীণ ভেরিয়েশন/অ্যাডেনডাম প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে ভেরিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা ও আইটেমগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করে।

সম্পর্কিত

দেশে ১০-১৫টা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে: ফরাসউদ্দিন

২০২৬ সালে জিডিপি বাড়তে পারে ৫ শতাংশ, চার চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ: এডিবি

এফএএস ফাইন্যান্সের সাবেক কর্মকর্তাসহ ৯ জনের নামে মামলা করবে দুদক

উপদেষ্টাদের এলাকায় বেশি বরাদ্দের অভিযোগ নিয়ে যা বললেন অর্থ উপদেষ্টা

ফেব্রুয়ারির মধ্যেই পাচার অর্থের আংশিক ফেরত আসবে: অর্থ উপদেষ্টা

দুর্গাপূজার ছুটিতে শুল্ক স্টেশনে চালু থাকবে আমদানি-রপ্তানি

সরকারের চেয়ে বেশি স্মার্ট অর্থ পাচারকারীরা: অর্থ উপদেষ্টা

আবার রেকর্ড দামে সোনা, ভরি ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ছাড়াল

বিশ্ববাজারে সব রেকর্ড ভাঙল সোনার দাম

আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা