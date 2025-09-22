হোম > অর্থনীতি

জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন: এনবিআর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা। ফাইল ছবি

২০২৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এনবিআরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আগস্ট মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট আদায়ের পরিমাণ ২৭,১৭৪ কোটি টাকা। বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই মাসে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৩,০৮৯.৩৭ কোটি টাকা। চলতি আগস্টে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪,০৮৪. ৫ কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ১৮ শতাংশ।

গত জুলাই-আগস্ট দুই মাসে মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৪,৪২৩.০০ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের একই সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৫,০০৫.১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরের জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ে ২১ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

চলতি বছরের আগস্টে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক খাত থেকে সবচেয়ে বেশি ১১,০৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৮,২৮৩.১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরের আগস্টে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ৩৩.৮৩ শতাংশ।

আয়কর ও ভ্রমণকর খাতে গত আগস্ট মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৮,৪৪২ কোটি টাকা, যা ২০২৪ আগস্ট মাসে আদায় করা ৬,৭৯৮.৭৩ কোটি টাকার চেয়েও ১,৬৪৩ কোটি বেশি। আয়কর ও ভ্রমণকরের ক্ষেত্রে গত আগস্ট মাসের প্রবৃদ্ধির হার ২৪.১৭ শতাংশ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আগস্ট মাসে আমদানি ও রপ্তানি খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭,৬৪৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের আগস্ট ২০২৪ মাসে এই খাতে আদায় ছিল ৮,০০৭.৬২ কোটি টাকা।

আইবাস প্লাস প্লাস সিস্টেমে অর্থনৈতিক কোড পরিবর্তনের কারণে কাস্টম হাউসগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসে জমা হওয়ার কারণে এই খাতে ২০২৫ সালের আগস্টে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির এ ধারাকে আরও জোরালো করতে করনেট সম্প্রসারণ, কর পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং কর ফাঁকি উদ্ঘাটন কার্যক্রম বেগবান করতে নিরলসভাবে কাজ করছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মীরা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করদাতারা আইনের সুষ্ঠু পরিপালনের মাধ্যমে সময়মতো যথাযথ পরিমাণে কর পরিশোধ করে দেশ গড়ার কাজে গর্বিত অংশীদার হবেন বলে এনবিআর আশাবাদী।

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের নতুন ভিসানীতিতে হুমকির মুখে ভারতের ২৮৩ বিলিয়ন ডলারের আইটি শিল্প

সঞ্চয়পত্র কেনাবেচার আলাদা বাজার করার পরামর্শ গভর্নরের

৩০০ এজেন্ট নিয়ে ইউএস-বাংলার ‘পার্টনার রিট্রিট মালদ্বীপ-২০২৫’ অনুষ্ঠিত

এনবিআর খুঁজছে পঞ্চাশ লাখের বেশি মুনাফাকারী

চট্টগ্রাম বন্দর: নতুন মাশুল কার্যকর এক মাস পেছাল

চীন থেকে দুটি জাহাজ কিনতে মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে বিএসসির চুক্তি

ওয়েব-বেসড গ্রিনপিন সার্ভিস চালু করল জনতা ব্যাংক

সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল যমুনা ফ্যান

আন্দোলনের পর দুই মাসে এনবিআরের রাজস্ব ঘাটতি ৬,৫৭৭ কোটি টাকা

ব্যাংক খাতের দুর্বলতা সুশাসনের অভাব থেকে উদ্ভূত: ঢাবি অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা