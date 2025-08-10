এমিরেটসের ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ

আগামী ১ অক্টোবর থেকে ফ্লাইটে সব ধরনের পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এমিরেটস। তবে, শর্ত সাপেক্ষে যাত্রীরা সঙ্গে করে একটি পাওয়ার ব্যাংক বহন করতে পারবেন। পাওয়ার ব্যাংকটি ফ্লাইটে অন্য ডিভাইস চার্জ এবং বিমানের পাওয়ার সোর্স ব্যবহার করে রিচার্জও করা যাবে না।
এমিরেটস জানিয়েছে, অন্য যেসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পাওয়ার ব্যাংক বহন করা যাবে, তার মধ্যে রয়েছে—এর ক্যাপাসিটি ১০০ ওয়াট আওয়ারের বেশি হবে না, পাওয়ার ব্যাংকের সঙ্গে ক্যাপাসিটি রেটিং তথ্য থাকতে হবে, ওভারহেড বিনে রাখা যাবে না, সিট পকেটে অথবা আসনের নিচে কোনো একটি ব্যাগের ভেতর (সম্মুখ সারির যাত্রীদের জন্য) রাখতে হবে। চেকড লাগেজে পাওয়ার ব্যাংক বহনে নিষেধাজ্ঞাও বহাল থাকবে।
এমিরেটস আরও জানিয়েছে, ব্যাপক পর্যালোচনা ও গবেষণার পর ফ্লাইটে ঝুঁকি নিরসনের স্বার্থে এমিরেটস এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে গ্রাহকদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহারের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন সেক্টরে লিথিয়াম ব্যাটারি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা বা দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, পাওয়ার ব্যাংকে এ জাতীয় ব্যাটারিই ব্যবহৃত হয়।