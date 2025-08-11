হোম > অর্থনীতি

৩২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে চীনের লেসো গ্রুপ, সাড়ে ১২ একর জমি হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩ কোটি ২৭ লাখ ৭২ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করবে চীনের লেসো গ্রুপ। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ১২ দশমিক ৫ একর জমি হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)।

আজ সোমবার বেজার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জমি লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বব্যাপী পিভিসি ও পিইএক্স পাইপ, সৌর প্যানেল, স্যানিটারি সামগ্রী, কিচেন উপকরণ, দরজা-জানালা, ওয়াটার পিউরিফায়ার, জলরোধী সামগ্রী, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম, কেব্ল, লাইটিং, পরিবেশ সুরক্ষা ও নির্মাণসামগ্রী উৎপাদনে সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশেও এসব পণ্য উৎপাদন করবে।

২০২৪ সালে লেসো গ্রুপের আয় ছিল প্রায় ৯৭৪ মিলিয়ন ডলার। প্রায় ২০ হাজার কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে।

বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, এই জমি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বেজা একটি বিনিয়োগবান্ধব ও কার্যকর উদ্ভাবনমুখী শিল্প পরিবেশ তৈরিতে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। লেসো গ্রুপের হাত ধরে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে শুরু করবে।

চীনের লেসো গ্রুপের প্রতিনিধি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা শুধু আর্থিক লাভ নয়; বরং পরিবেশবান্ধব পণ্য, নবায়নযোগ্য শক্তি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের সাপ্লাই-চেইন প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন।

বেজা ও চীনের লেসো গ্রুপ আশা করছে, এই বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চলের গুরুত্ব ও সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করবে।

জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রায় ১৫টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে। সাগরতীরের ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে গড়ে ওঠা দেশের বৃহত্তম এ পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও নগর ব্যবস্থার সব সুযোগ-সুবিধার সমন্বয় ঘটানো হচ্ছে।

