খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির জিয়া পরিষদের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ‘অরুণাভ’ ও দেয়ালিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।
গত ৩০ নভেম্বর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ দোয়া এবং স্মরণিকা মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জিয়া পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল লতিফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম।
আরও উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহিল মাসুদ, যুগ্ম মহাসচিব মনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম মহাসচিব সহিদুল হক সহিদ, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতার ও রুবানা পারভীন, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এবং জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির নেতারা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির সভাপতি মো. সুজাউদ্দৌলা।
জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করার পাশাপাশি উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্যের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনা তুলে ধরেন।