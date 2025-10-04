সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ভরিতে এক লাফে ২ হাজার ১৯২ টাকা বাড়িয়ে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা। যা দেশের ইতিহাসে এক ভরি স্বর্ণের সর্বোচ্চ দাম।
শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে বাজুসের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণের বিষয়টি জানানো হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) থেকেই নতুন দর কার্যকর হবে।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট স্বর্ণের (ক্যাডমিয়াম, হলমার্ককৃত) প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৬ টাকা। ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬৫৫ টাকা, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৭৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের প্রতি ভরি ১ লাখ ৩৪ হাজার ১০০ টাকা।
এ ছাড়া রূপার নতুন দর নির্ধারণ করা হয়েছে, ২২ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৬৩১ টাকা, ২১ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৪৫৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট রূপার প্রতি ভরি ২ হাজার ৯৬৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রূপার প্রতি ভরি ২ হাজার ২২৭ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি দোকানে এই দাম কার্যকর থাকবে।
তবে বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত সর্বনিম্ন ৬ শতাংশ মজুরি যুক্ত করতে হবে। গয়নার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির তারতম্য হতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।