ঢাকা-সিলেট রুটে বিমান ভাড়া কমল

বিক্ষোভের মুখে সিলেট-ঢাকা-সিলেট রুটে ফ্লাইটের ভাড়া কমিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিমানের টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে আন্দোলনের মধ্যে গতকাল শুক্রবার বিমান ভাড়া পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত জানায় সিলেট জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ের।
ডিসি অফিসের মিডিয়া সেলের এক বার্তায় জানানো হয়, ‘বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সিলেট-ঢাকা-সিলেট রুটে যাত্রীসেবা উন্নয়ন এবং বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বিমানের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
নতুন ভাড়া কাঠামো অনুযায়ী সিলেট-ঢাকা রুটে সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ২৪ টাকা, ট্যাক্সসহ মোট ৩ হাজার ১৯৯ টাকা। এছাড়া সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ হাজার ২৪ টাকা, ট্যাক্সসহ মোট ৮ হাজার ১৯৯ টাকা।
ঢাকা-সিলেট রুটে বিমানের উচ্চ ভাড়া নিয়ে সিলেটজুড়ে কিছুদিন ধরে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। ভাড়া কমানোর দাবিতে সিলেটে আন্দোলনও চলছিল। আন্দোলকারীদের দাবি, সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের দুরবস্থার সুযোগে দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছে অসাধু সিন্ডিকেট।