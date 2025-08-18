হোম > অর্থনীতি

পাহাড় এখন উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের উর্বর কেন্দ্র

কাজুবাদাম চাষে জেগেছে পাহাড়

রোকন উদ্দীন, বান্দরবান থেকে ফিরে

গত দশকে পাহাড়ি এলাকায় কাজুবাদামের চাষ দ্রুত বেড়েছে। চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির পাহাড়ি এলাকা এখন দেশের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার, স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কাজুবাদামের চাহিদা বৃদ্ধি এবং দেশীয় প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির বিনিয়োগের কারণে দেশীয় উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এটি দেশের কৃষি অর্থনীতির সম্ভাব্য একটি ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে দেখছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মসলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজি এনায়েতুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, একসময় কাজুবাদাম মূলত খাবারে মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখন স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ নিয়মিত বাদাম খাচ্ছেন, ফলে চাহিদা অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি আমদানি করা কাজুবাদামের সঙ্গে দেশীয় কোম্পানির উৎপাদিত কাজুবাদামও বাজারে পৌঁছাচ্ছে।

পাহাড়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশে কাজুবাদামের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১০ হাজার টন। এর বড় অংশ আসে পাহাড়ি অঞ্চলের আবাদ থেকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০২১ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছিল, উৎপাদন হয়েছিল ১,৬১৬ টন। তিন বছরের মধ্যে আবাদের পরিমাণ এবং উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে পাহাড়ি অঞ্চলে আবাদ হয়েছিল ৩,৩১৭ হেক্টর, উৎপাদিত হয়েছিল ৩,০৯৫ টন।

‘কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের’ পরিচালক শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘কাজুবাদাম তুলনামূলক কম যত্নে ফল দেয়। একবার গাছ লাগালে বছরের পর বছর ফল আসে। পাহাড়ে এক কেজি সাধারণ আম থেকে আসে ৪০ টাকা, তবে কাজুবাদামের দাম কয়েক গুণ বেশি। তাই পাহাড়ি কৃষকেরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমরা বিনা মূল্যে চারা এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।’

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিনিয়োগ

ষাটের দশক থেকে পাহাড়ে চাষ হলেও আগে প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ছিল না। ২০১৬ সালে চট্টগ্রামে প্রথম কারখানা চালু হওয়ার পর গত এক দশকে দেশে ২২টি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে ১৫টি নিয়মিত উৎপাদন চালাচ্ছে; যেগুলোর ১০-১২ হাজার টন বাদাম প্রক্রিয়ার সক্ষমতা রয়েছে। বড় করপোরেট গ্রুপও পাহাড়ি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যেমন সিটি গ্রুপের রহিমা ফুড, বিএসআরএম, কাজী ফার্মস, মাজ্জাক অ্যাগ্রো ও কিষানঘর অ্যাগ্রো।

বান্দরবানে কিষানঘর অ্যাগ্রো ২০১৯ সালে প্রক্রিয়াজাত কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি মাসে ১০-১২ লাখ টাকার কাজুবাদাম বিক্রি করছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তারিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথমে আকার ছোট হওয়ায় বিক্রি কম হতো। তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এখন ৯৫০ জন কৃষক উৎপাদনে যুক্ত। ভবিষ্যতে রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

খুশি পাহাড়ি কৃষকেরা

বান্দরবান সদর উপজেলার কৃষক মংসুই মারমা বলেন, ‘তিন বছর আগে ৫০টি গাছ লাগিয়েছিলাম। এবার ১০ কেজির বেশি ফল পেয়েছি। পাইকারি দরে ৭০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে।’

খাগড়াছড়ির নারী উদ্যোক্তা রুনা ত্রিপুরা বলেন, ‘১০ একর জমিতে গাছ লাগিয়েছি। স্থানীয়ভাবে বাদাম ছাড়ানো ও প্যাকেটজাত করে শহরে পাঠাচ্ছি। আগামী বছর অনলাইনে বিক্রি শুরু করব।’

বাজারমূল্য

কারওয়ান বাজারে প্রতি কেজি কাজুবাদাম বিক্রি হচ্ছে ১,৬০০-১,৭৫০ টাকায়। ভাজা কাজুবাদামের দাম ১,৮০০-২,০০০ টাকায়। স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের চাহিদা বাড়ায় দেশীয় উৎপাদন বাজারে প্রতিস্থাপন করছে।

প্রক্রিয়া ও নিরাপত্তা

কাজুবাদামের খোসায় থাকে ‘উরুশিওল’ যৌগ, যা চামড়ায় চুলকানি সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রয়োজন। বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক এম এম শাহ্ নেয়াজ জানান, ইউনিয়ন পর্যায়ে শুকানো ও প্রসেসিং কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; যাতে কৃষকদের আর খোলা মাঠে শুকাতে না হয়। এ ছাড়া কাজু আপেলও পুষ্টিতে সমৃদ্ধ হওয়ায় গবেষণা ও বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

