হজের টাকা জমা নিতে আগামী শনিবার ব্যাংক খোলা

হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সব শাখা আগামী ১১ অক্টোবর শনিবার খোলা রাখার নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একইসঙ্গে পরদিন রোববার (১২ অক্টোবর) ব্যাংক লেনদেন সময়ের পরেও হজের অর্থ দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
আজ সোমবার এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করে সব ব্যাংকের নির্বাহীদের পাঠানো হয়েছে।
২০২৬ সালের হজের নিবন্ধনের অর্থ জমাদানের সুবিধার জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, হজের অর্থ গ্রহণকারী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।