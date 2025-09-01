হোম > অর্থনীতি

তাইওয়ানে স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপোতে অংশ নিচ্ছে ডিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কৃষি খাতের আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনের অন্যতম আয়োজন ‘স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপো ২০২৫’ আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এক্সপোতে কৃষি ভ্যালু চেইনের প্রতিটি ধাপের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, টেকসই কৃষি সমাধান এবং এগ্রো-প্রসেসিং প্রযুক্তি প্রদর্শিত হবে।

আয়োজনে অংশ নিতে ডিসিসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরীর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগ করবে। ডিসিসিআই জানিয়েছে, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ফিড, কোল্ড-চেইন, এগ্রো-ফুড ও টেকসই কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও স্মার্ট সমাধান খুঁজতেই তাঁদের এই অংশগ্রহণ।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রদর্শনী পাঁচটি মূল নীতি—টেকসই উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও উন্নত প্রযুক্তিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হবে। পুরো ভ্যালু চেইনে প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সমাধান তুলে ধরা হবে এক্সপোতে।

সফরকালে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদল তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়িক ম্যাচমেকিং সভা ও কনফারেন্সে যোগ দেবে। এতে রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক টেকসই কৃষি চর্চা সম্পর্কে নতুন দিক খুঁজে পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন—ডিসিসিআই পরিচালক ও মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেডের ডিএমডি রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম, পরিচালক ও পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেডের এমডি সাইফ উদ্দৌল্লাহ, পরিচালক ও অ্যাডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেসের সিইও এম মোশাররফ হোসেন, ফারমার্স মার্কেট এশিয়ার এমডি তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও সিইও আব্দুল্লাহ আবু বকর, মেঘনা প্যাকেজিং লিমিটেডের এমডি আসিফ জসীম এবং লাল তীর সিড লিমিটেডের পরিচালক তাজওয়ার মুহাম্মদ আওয়াল।

সম্পর্কিত

অক্টোবরের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন পাস হবে—আশা কূটনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু ৩০ অক্টোবর

বিডার নির্বাহী সদস্য হলেন নাহিয়ান রহমান রচি

অন্তর্বর্তী সরকার কি পথ হারিয়েছে, প্রশ্ন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের

বিদেশি ব্যান্ডউইডথ সেবার মূল্য পরিশোধে লাগবে না অনুমতি

একীভূত আতঙ্কে ৫ ইসলামি ব্যাংকের শেয়ারদরে ধস

বাংলাদেশকে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে কোইকা

চা-দোকানিদের মেধাবী সন্তানদের সম্মাননা দিল ‘নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড’

এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন ডিএসইতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা