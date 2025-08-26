হোম > অর্থনীতি

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা হিসেবে স্বীকৃতি পেল দেশের আরও ৩ কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা লিড সনদ পেয়ে থাকে। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের আরও তিনটি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা বা গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন’ (লিড) সনদ পেয়েছে। এর ফলে দেশে লিড স্বীকৃত পোশাক কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬১টি। এর মধ্যে ১০৯টি প্লাটিনাম, ১৩৩টি গোল্ড ও ১৫টি সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে এই তিনটি কারখানা।

সনদ পাওয়ার সাতটি শর্ত পরিপালনে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে ‘লিড প্লাটিনাম’, ৬০-৭৯ পেলে ‘লিড গোল্ড’, ৫০-৫৯ নম্বর পেলে ‘লিড সিলভার’ এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে ‘লিড সার্টিফায়েড’ সনদ দেওয়া হয়।

এবার ফয়সল স্পিনিং মিলস লিমিটেডের তিনটি ইউনিট একযোগে লিড সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যা একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিবেশবান্ধব নির্মাণের স্বীকৃতি। তাদের প্রতিটি ইউনিট ৫৮ পয়েন্ট পেয়েছে।

এই অর্জন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতকে আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব করার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশ সচেতন ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

সম্পর্কিত

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

ব্রাজিল থেকে মাংস আমদানির খবর ভিত্তিহীন: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মার্কিন শুল্কের খড়্গ: খাঁ খাঁ করছে বিশ্বের বৃহত্তম ডায়মন্ড কমপ্লেক্স

উপজেলা পর্যায়ে ২৪ টাকা কেজি দরে আটা বিক্রি করবে সরকার

মজুত ২ কোটি টন চাল বাজারে ছাড়ছে ভারত, চাপে দাম হারাচ্ছে থাইল্যান্ড

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

নগদ অর্থ আরও বেড়েছে

ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় মোবাইল অ্যাপ উমা

ব্যাংক-বিমার দাপটে পুঁজিবাজারে বড় উত্থান

এনবিআরের আরও ৪ কর্মকর্তা বদলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা