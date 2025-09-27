হোম > অর্থনীতি

ই-রিটার্ন ব্যবহারের মাধ্যমে আয়কর দেওয়ার আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

কর প্রদানের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এড়াতে ই-রিটার্ন প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে আয়কর ও ভ্যাট প্রদানে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

আজ ডিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘ব্যক্তিগত আয়কর ও ই-রিটার্ন’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে তাসকীন আহমেদ বলেন, ‘কর রাজস্বের মাধ্যমে সরকার দেশীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণে আয়কর জমা দেওয়া আমাদের প্রত্যেক নাগরিক ও ব্যবসায়ীর নৈতিক দায়িত্ব।’

তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের জিডিপিতে আয়করের অবদান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আমাদের এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে; বেশি হারে কর প্রদান করতে হবে।’

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, সরকার জনগণকে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কর প্রদান প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসনে ই-রিটার্ন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, যার মাধ্যমে কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

ই-রিটার্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাসহ ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে এগিয়ে আসার ওপর তিনি জোরারোপ করেন।

কর্মশালায় আয়কর, মূল্য সংযোজন (ভ্যাট) এবং ই-রিটার্নের ওপর তিনটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যথাক্রমে হাদি লুৎফুল অ্যান্ড কোং-এর সিইও লুৎফুল হাদি, এফসিএ, বিজ সলিউশনস লিমিটেডের মো. শফিকুল ইসলাম, এফসিএ ও স্নেহাশীষ মোহাম্মদ অ্যান্ড কোং-এর পার্টনার স্নেহাশীষ বড়ুয়া, এফসিএ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের ওই বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন।

আয়োজিত এ কর্মশালায় ঢাকা চেম্বারের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭০-এর অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং উল্লেখিত বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

এ সময় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরী, সহসভাপতি মো. সালিম সোলায়মান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ব্যবসায়ী ও অংশীজনদের ১৫ বছরের দাবি—মতামত মূল্যায়ন করল রাজস্ব খাত সংস্কারে গঠিত কমিটি

বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডে আবারও বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠানের সম্মাননা পেল ওয়ালটন

টেকনাফের শাহপরীতে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে কোস্ট গার্ড

প্রতারণামূলক লেনদেনের ব্যাখ্যা দিল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

আমাজনকে বড় সুবিধা দিচ্ছে ভারত, ঝুঁকির মুখে দেশের ই-কমার্স খাত

আর্থিক খাতের শৃঙ্খলায় দ্রুত নির্বাচিত সরকার দরকার: ফাহমিদা খাতুন

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ জরুরি: বিএসইসি চেয়ারম্যান

ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প, ভারতীয় শিল্পে বড় ধাক্কা

ডিসিসিআইয়ের আলোচনা: দিনে ২০ কোটি টাকার ডিজিটাল জালিয়াতি

বন্ড সুবিধার অপব্যবহারের দায়ে বরখাস্ত ৮ কর্মকর্তা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা