সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে ৫১৩ বস্তা ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে ৫১৩ বস্তা অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার রাতে সিলেট নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার নগরীর কোতোয়ালি থানার কালীঘাট আমজাদ আলী রোডের পেঁয়াজপট্টি এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান পরিচালনাকালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি করে মোট ৫১৩ বস্তায় ২৫ হাজার ৬৫০ কেজি অবৈধ ভারতীয় পেঁয়াজ জব্দ করা হয়।

যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় পলাতক এজাহারভুক্ত ছয়জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মামলা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

