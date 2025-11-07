হোম > সারা দেশ > সিলেট

মিছিলে এক কাতারে সিলেট বিএনপির শীর্ষ নেতারা

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালিটি নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এক কাতারে দেখা গেল সিলেট বিএনপির শীর্ষ নেতাদের। আজ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে উপলক্ষে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি ও সমাবেশে এ দৃশ্য দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের হয়ে লড়াইয়ের জন্য দল মনোনীত চার প্রার্থীও রয়েছেন। বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশাসহ নানা কারণে এর আগে এই শীর্ষ নেতাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি।

এদিন দিবসটি উপলক্ষে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির; বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী; বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও সিলেট-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম এ মালেক; সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী; কেন্দ্রীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী; জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী; মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী; সাবেক সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সেলিম; জেলা বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক এবং মহানগর বিএনপির সহসভাপতি ডা. নাজমুল ইসলাম প্রমুখ।

র‍্যালির আগে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ‘১৯৭৫ সালের এই দিনে নিদারুণ দুঃসময়ে দেশপ্রেমিক জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। যেভাবে স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, সেভাবেই জাতীয় সংকটের মুহূর্তে তিনি জাতির রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। জিয়ার বাংলাদেশ কখনো পরাধীন হবে না। এ দেশ পার্শ্ববর্তী শক্তির সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলবে।’

এ সময় বক্তারা বলেন, ‘আঙুল বাঁকা করার ভয় দেখানো হচ্ছে—আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমরা সেই আঙুল ভেঙে দেব। অতীতেও এমন বহু ভয় দেখানো হয়েছিল, কিন্তু বিএনপি কখনো পিছু হটেনি, ভয় পায়নি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে সিলেট জেলার ছয়টি আসনসহ বিভাগের ১৯টি আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে বিজয়ের উপহার দেব, ইনশা আল্লাহ।’

দিবসটি উপলক্ষে জেলা ও মহানগর বিএনপির আওতাধীন সব থানা, ওয়ার্ড, উপজেলা ও পৌর ইউনিটেও পৃথক র‍্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল হয়। পাশাপাশি দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ নিজেদের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালন করে।

