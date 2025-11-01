হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে পাথরবাহী ট্রাক্টরের চাপায় পর্যটক নিহত, আহত ৫

সিলেট প্রতিনিধি

দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে শাহ আরেফিন টিলায় পাথরবাহী ট্রাক্টরের চাপায় মো. জিয়াউল হক (৬৫) নামে এক পর্যটক মারা গেছেন। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন সম্রাট (৩৭), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া (২৮), মেয়ে সাওদা (১০) ও ছেলে সিনান (৮) এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রমজান আলী। তাঁদের মধ্যে সিনানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত সম্রাট জানান, তিনি ঢাকার বাড্ডায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। জামালপুর থেকে শ্বশুর জিয়াউল হক ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁদের বাসায় বেড়াতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী, সন্তানসহ ঢাকা থেকে গতকাল শুক্রবার সিলেটে আসেন। গতকাল রাতে সিলেট শহরে একটি হোটেলে তাঁরা রাত যাপন করে সকালে সাদাপাথরের উদ্দেশে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় রওনা দেন।

অটোরিকশাটি তাঁদের নিয়ে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে আসা মাত্র শাহ আরেফিন টিলার পাথরবাহী ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে পার্শ্ব রাস্তা থেকে মহাসড়কে ওঠার সময় অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ ছয়জন আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়াউল হককে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতসহ সবাইকে সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, ‘দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা ও ট্রাক্টর পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আহত একজন মারা গেছেন। তা ছাড়া অন্য আহতরা সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতের আত্মীয়রা মামলা দায়ের করলে আমরা মামলা নিতে প্রস্তুত আছি।’

