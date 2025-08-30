হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেট সীমান্তে পড়ে আছে গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

নিহত আব্দুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কানাইঘাটের ডোনা সীমান্তে ভারতীয় অংশে বাংলাদেশি এক যুবকের লাশ ২৪ ঘণ্টা ধরে পড়ে আছে। তিনি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার সময় আরও চারজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে ওই সীমান্তের ১৩৩৯ নম্বর পিলারের কাছে গুলিতে তিনি মারা যান বলে স্থানীয়রা জানান।

আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত লাশ সীমান্তে পড়ে ছিল বলে জানা গেছে।

নিহত আব্দুর রহমান (৪০) কানাইঘাট উপজেলার আটগ্রাম বড়চাতল (বাকুরি) গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আব্দুর রহমানসহ কয়েকজন শুক্রবার বিকেলে চোরাচালানের মহিষ আনতে ডোনা সীমান্তের ওই এলাকায় যান।

এ সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলেই আব্দুর রহমান মারা যান। ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁর লাশ এখনো সীমান্ত এলাকায় পড়ে আছে।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল শনিবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘আজকে আমরা এক যুবকের লাশ সীমান্তে পরে থাকার খবর পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। বিজিবি ও বিএসএফের মাধ্যমে লাশ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অপরদিকে উপজেলার ১ নম্বর পূর্ব লক্ষ্মীপ্রসাদ ইউনিয়নের সদস্য নুরুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন জামিল আহমদ, হুসেন আহমদ, আয়নুল হক ও জুমিল আহমদ। আহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

