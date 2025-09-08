হোম > সারা দেশ > সুনামগঞ্জ

তাহিরপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে ১৬ জনের কারাদণ্ড

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

আটককৃত ১৬ জনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ১৬ জনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত উপজেলার কলাগাঁও নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের আজ (৮ সেপ্টেম্বর) জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ দল তাহিরপুরের মাটিয়ান হাওর ও কলাগাঁও ছড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ১৭ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁদের মধ্যে ১৬ জনকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাকে মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে দুটি নৌকা এবং প্রায় ৬০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়। জব্দ করা নৌকা ও বালু বর্তমানে তাহিরপুর থানার জিম্মায় আছে।

তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন জানান, ইউএনওর নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয় এবং রাতেই ১৬ জনকে সাজা দেওয়া হয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান মানিক বলেন, ‘অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও পরিবহনের দায়ে এই ১৬ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

