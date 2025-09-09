৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা বাস চলাচল শুরু

প্রায় ৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে রাজশাহী জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিক আলী পাখি বাস চলাচল শুরু করার ঘোষণা দেন।
এর আগে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত রোববার রাত ৯টার দিকে ঢাকার সঙ্গে রাজশাহীর বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকেরা।
রফিক আলী পাখি ঘোষণা বলেন, মালিকপক্ষ বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। তবে তাঁরা ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বাস চলবে।
বাসশ্রমিকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাসের কর্মীদের বেতন খুবই কম। প্রায় সব বাসে প্রতিটি ট্রিপে চালককে ১ হাজার ১০০ টাকা দেওয়া হয়, সুপারভাইজারকে ৫০০ টাকা এবং চালকের সহকারীকে ৪০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় ১০ বছর ধরে তাঁদের বেতন একই আছে। এ অবস্থায় রোববার রাত ৯টার দিকে শ্রমিকেরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেন। তবে শুধু একতা ট্রান্সপোর্ট চলাচল করছিল। সোমবার সারা দিনে একতা ছাড়া অন্য কোনো বাস ঢাকা যায়নি। এতে ঢাকামুখী যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। ৪১ ঘণ্টা পর অবশেষে আবার বাস চলাচল শুরু হলো।