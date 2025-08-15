রাসকু নির্বাচন: পুনরায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়ে অনশন ভাঙলের শিক্ষার্থীরা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোট একাডেমিক ভবনে নেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে চলমান আমরণ গণ-অনশন তিন দিনের জন্য স্থগিত করেছেন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আশ্বাসে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন। আগামী রোববার পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করেন তাঁরা।
ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী মারুফ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও প্রধান নির্বাচন কমিশন এসে বলেছেন, তাঁরা পুরোনো ধারা অনুযায়ী হলে ভোটকেন্দ্র ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এখন যেহেতু দাবি উঠেছে, তাঁরা সে বিষয়ে বসে রোববার সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করেছি। যদি রোববার তাঁরা সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ ভোটকেন্দ্র যদি একাডেমিক ভবনে ঘোষণা না করেন, তাহলে আমরা পুনরায় অনশনে যাব। প্রয়োজনে চূড়ান্ত ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত সেই অনশন চলবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘আমরা অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কোষাধ্যক্ষ স্যার বোঝানোর পর শিক্ষার্থীরা অনশন প্রত্যাহার করেছেন।’
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমজাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা পুরোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। সে অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র আবাসিক হলে করা হয়েছিল। এখন যেহেতু নতুন একটি প্রস্তাব এসেছে, আমরা রোববার বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাব।’
এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিন দফা দাবিতে প্রশাসন ভবনের সামনে গণ-অনশন শুরু করেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা, সাবেক সমন্বয়ক এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনশনে অংশ নেন।