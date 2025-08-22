হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নেত্রকোনায় শিশুকে পেটানো সেই ইউএনও প্রত্যাহার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুয়েল সাংমা। ছবি: সংগৃহীত

লাঠি হাতে শিশুকে পেটানোর ঘটনায় নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুয়েল সাংমাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিটি গত মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ইস্যু করা হলেও ২২ আগস্ট বিষয়টি সবার নজরে আসে।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুয়েল সাংমাকে পরবর্তী পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে ইউএনও রুয়েল সাংমার ব্যবহৃত সরকারি নম্বরে ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে ইউএনও কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মোতাহার হোসেন আজ শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘গত বুধবার ইউএনওর বদলির কাগজ হাতে পেয়েছি। তবে তিনি এখনো আটপাড়াতেই অবস্থান করছেন।’

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে ইউএনও রুয়েল সাংমা স্থানীয় দুর্জয় নামের এক শিশুকে লাঠি পেটা করেন। ওই ঘটনার ভিডিও ১০ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ইউএনও।

