ময়মনসিংহে আগুনে পুড়ল খাবার হোটেল

ময়মনসিংহ নগরীতে খাবার হোটেলে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ২টার দিকে নগরীর দুধ মহলে আল নূর হোটেলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। হোটেলে রান্নায় ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ৭০ হাজার টাকার ক্ষতি ও নগদ ৫ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।