ত্রিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক ও সহকারী নিহত

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  

দূর্ঘটনাকবলিত দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের বৈলর বড় পুকুরপাড় জামে মসজিদের সামনে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহগামী সামনের একটি মালবাহী ট্রাককে পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা আরেকটি মালবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরেকজনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিরা ধাক্কা দেওয়া ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী বলে জানা গেছে। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

ত্রিশাল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা সাদিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালাই। দুর্ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়েছেন। আরেকজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হলে মারা যান। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তাঁরা ধাক্কা দেওয়া ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী।’

নিহতের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের এখানে দুজনের মরদেহ রয়েছে। তাঁদের নাম-পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্বজনেরা এলে বিস্তারিত জানা যাবে। একজনের বয়স আনুমানিক ২২ এবং অপরজনের ২০ বছর।’

দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক দুটি সড়ক থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

