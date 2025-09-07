শেরপুরে পীরের পরিত্যক্ত আস্তানা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

শেরপুরে স্থানীয় এক পীরের পরিত্যক্ত আস্তানা (দরবার) থেকে রিনি বেগম (৩২) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সদর উপজেলার লছমনপুর ইউনিয়নে বদরুদ্দোজা হায়দার ওরফে দোজা পীরের পরিত্যক্ত ওই আস্তানার তিনতলা ভবন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ওই নারীর শ্বশুরবাড়ি পাশের চরজঙ্গলদী এলাকায়। তাঁর বাবার বাড়ি জামালপুর সদর উপজেলার বাউরামারী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৯ মাস আগে সদর উপজেলার লছমনপুর এলাকার দোজা পীরের আস্তানার লোকজনের সঙ্গে স্থানীয় মুসল্লি-বাসিন্দাদের সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হন, এরপর থেকেই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আস্তানাটি।
আজ (রোববার) দুপুরে আস্তানার মূল গেটসংলগ্ন ভবন থেকে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকজন তিনতলার মেজেতে বোরকা পরিহিত এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় সদর থানা-পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি অন্তত দুদিন তিনতলায় পড়ে ছিল। লাশে পচন ধরেছে।
এ ব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুবায়দুল আলম বলেন, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ওই নারীর স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নানাভাবে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।