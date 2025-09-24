দেবে গেছে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সেতুর সংযোগ সড়ক

ময়মনসিংহের নান্দাইলে সুখাইজুড়ি নদীর ওপর নির্মিত সাড়ে ৭ কোটি টাকার সেতুর সংযোগ সড়ক দেবে যাওয়া ও কাঁচা রাস্তা থাকায় কোনো কাজে আসছে না সেতুটি। ফলে তিনটি ইউনিয়নের প্রায় ১০-১২ হাজার মানুষ চলাচলে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেতু ও সংযোগ সড়কের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় কিছুদিন পরপর দেবে যাচ্ছে।
নান্দাইল-তাড়াইল পাকা সড়কের দরিল্লা গ্রাম থেকে একটি কাঁচা রাস্তা রাজগাতী ইউপির দাসপাড়া গ্রামের ভেতর দিয়ে দাসপাড়া মোড়ে আমলীতলা-কালীগঞ্জ বাজার পাকা সড়কের সঙ্গে মিলেছে। সাড়ে তিন কিমি দৈর্ঘ্যের উঁচু-নিচু দরিল্লা-দাসপাড়া সরু মাটির রাস্তাটির মাঝখানে রয়েছে সুখাইজুড়ি নদী। সেখানেই নির্মাণ হয়েছে সুখাইজুড়ি সেতু।
জানা গেছে, নান্দাইল উপজেলার রাজগাতী ইউনিয়নের পাঁচদরিল্লা ও দাসপাড়ার মাঝামাঝি সুখাইজুড়ি নদীর ওপর দুই বছর আগে সেতুটি নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। ৭ কোটি ৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করে, যা সুখাইজুড়ি সেতু নামে পরিচিত। ৯৬ মিটার সেতু নির্মাণের দুই পাশে ২০০ মিটার করে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়।
কিন্তু সংযোগ সড়কের দুই পাশে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার সড়ক কাঁচা থাকায় যানবাহন চলাচলও করছে না। ফলে দুর্ভোগ নিয়েই তিনটি ইউনিয়নের মানুষ হেঁটেই যাতায়াত করছে। এদিকে সেতুতে ওঠার পাশেই সংযোগ সড়ক দেবে যাওয়ায় ঝুঁকিতে পড়েছে সেতুটি। সেতুর দুপাশের সংযোগ সড়কের বিভিন্ন অংশের পানি নিচ দিয়ে সরে যাওয়ায় দেবে গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা আশিব মিয়া বলেন, ‘ভাবছিলাম সেতু নির্মাণ হলে আমাগো উপকার হইব। এহন তো দেহি আরও কষ্ট, দুই সাইটে দিইয়া কাঁচা রাস্তা, মাঝখানে সেতু। তাও এহন দেবে গেছে, আবার কিছু অংশ নদীতে পড়ছে।’
জানতে চাইলে সেতু নির্মাণের ঠিকাদার আবদুল গণি বলেন, ‘বৃষ্টির কারণে অনেক অংশ দেবে গেছে। সংস্কার করা হবে বৃষ্টি কমলে।’ এ বিষয়ে নান্দাইল উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) আবদুল মালেক বিশ্বাস বলেন, ‘কাঁচা রাস্তাটি পাকাকরণের এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে। আর সেতুর সংযোগ সড়কের দেবে যাওয়া অংশ খুবই শিগগিরই মেরামত করা হবে।’