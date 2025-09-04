৪০০ টাকার জন্য তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ধারের টাকা ফেরত চাওয়ায় গাজী মিয়া (২০) নামের এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার তাঁকে বেধড়ক মারধর করে আহত করে তাঁর বন্ধুসহ কয়েকজন ব্যক্তি।
গাজী মিয়া উপজেলার সন্তোষপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের চৌধুরী মিয়ার ছেলে।
ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুকনুজ্জামান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, সন্তোষপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে গাজী মিয়ার কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার নেন তাঁর বন্ধু আ. আলীম। কয়েক দিন পরে ১০০ টাকা ফেরত দেন।
অন্য ৪০০ টাকা মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মফিজের মদিদোকানের সামনে চাইতে গেলে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আলীমসহ তিনজন গাজীকে বেধড়ক মারধর করেন।
আহত অবস্থায় গাজীকে উদ্ধার করে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। গতকাল তাঁর মৃত্যু হয়।
জানতে চাইলে ওসি রুকনুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত ব্যক্তির বাবা চৌধুরী মিয়া বাদী হয়ে অভিযোগ দিয়েছেন। আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।