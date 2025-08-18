হালুয়াঘাটে বাস-ইজিবাইক সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের সংঘর্ষে মুক্তার উদ্দিন (৬০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া হানিফ মিয়া (৫০) নামের আরও একজন আহত হন। আজ সোমবার দুপুরে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক সড়কের ধারা কলাবাগান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মুক্তার উদ্দিন উপজেলার নড়াইল ইউনিয়নের কিসমত নড়াইল গ্রামের মৃত সাহেদ আলীর ছেলে। আহত হানিফ মিয়া ভুবনকুড়া ইউনিয়নের কড়ইতলী গ্রামের নরুল ইসলামের ছেলে।
হালুয়াঘাট থানা-পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ দুপুরে ঢাকাগামী শ্যামলী বাংলা পরিবহনের একটি বাস হালুয়াঘাট থেকে যাত্রা করে। কলাবাগান এলাকায় বাসটির সঙ্গে একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ইজিবাইকের যাত্রী মুক্তার উদ্দিন নিহত হন। এ ছাড়া আরও এক যাত্রী গুরুতর আহত হন। ইজিবাইকটি নড়াইল ইউনিয়নের ইটাখোলা মোড় থেকে আসছিল।
হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, এ ঘটনায় একজন মারা গেছেন। দুর্ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হয়। বাসের চালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।