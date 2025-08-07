হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ভালুকায় গাড়িচাপায় কিশোরের মৃত্যু

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ময়মনসিংহের ভালুকায় অজ্ঞাত গাড়িচাপায় আলী নূর (১৪) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মেহেরাবাড়ী নামক স্থানে ঢাকা ময়মনসিংহ-মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আলী নূর নেত্রকোনা সদর উপজেলার লাইট ইঞ্জিন চল্লিশাপাড়ার মো. উজ্জ্বল মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা গ্যারেজে কাজ করত।

স্থানীয়রা জানায়, আলী নূর সড়ক পার হচ্ছিল। এ সময় ময়মনসিংহমুখী দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা আশংকাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ভালুকা সরকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ বি এম মেহেদী মাসুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

