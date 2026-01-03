হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে বিএনপির লিটনসহ আরও ১১ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

বিএনপির প্রার্থী ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান লিটন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহে আরও ১১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে দুদিনের যাচাই-বাছাইয়ে জেলার সাতটি আসনে ১৬ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হলো বলে জানা গেছে। জেলার ১১টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট ৯৪ জন।

শনিবার ময়মনসিংহ-৭ ত্রিশাল আসনে বিএনপির প্রার্থী ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান লিটনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। এ ছাড়া এদিন আরও ১০ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। এর আগে শুক্রবার ময়মনসিংহ জেলার তিনটি আসনে পাঁচ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়।

জানা গেছে, ময়মনসিংহ-৭ ত্রিশাল আসনে মোট ৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। তার মধ্যে ছয়জনের মনোনয়ন বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। যাঁদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে তাঁরা হলেন বিএনপির প্রার্থী ডা. মো. মাহাবুবুর রহমান লিটন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাত, স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়নাল আবেদীন, স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল মুনসুর, খেলাফত মজলিসের প্রার্থী নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আব্দুল কুদ্দুস।

ময়মনসিংহ-৪ সদর আসনে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী হামিদুল ইসলামের। ময়মনসিংহ-৫ মুক্তাগাছা আসনে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে এবি পার্টির মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের। ময়মনসিংহ-৬ ফুলবাড়িয়া আসনে মনোনয়ন বাতিল হয়েছে দুজনের। তাঁরা হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নূরে আলম সিদ্দিকী ও বিএনপির সাইফুল ইসলাম।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সাইফুর রহমান বলেন, মামলার তথ্য গোপন করায় বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য প্রার্থীরাও তথ্য গোপন করায় তাঁদের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

