হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ারকর্মী নুরুল হুদা। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ধামাইল গ্রামের বাড়িতে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

সকাল ১০টায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনির নেতৃত্বে গফরগাঁও থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

এ সময় ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেলোওয়ার হোসেন, গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিস থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মী নুরুল হুদা অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার বেলা ২টা ৪০ মিনিটের দিকে মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে সহকর্মী শহীদ হয়েছেন। এর জন্য ফায়ার সার্ভিস গর্বিত।’

উল্লেখ্য, নুরুল হুদা উপজেলার সালটিয়া ইউনিয়নের ধামাইল গ্রামের মুনসুর আহাম্মেদের ছোট ছেলে।

সম্পর্কিত

নেত্রকোনা-সিধলি সড়ক বেহাল, প্রতিদিন দুর্ভোগ হাজারো মানুষের

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

ফায়ার ফাইটার শামীমের দাফন সম্পন্ন, তিন সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ত্রী

দেবে গেছে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সেতুর সংযোগ সড়ক

বাকৃবিতে ক্লাস শুরু ৫ অক্টোবর

বাকৃবিতে ১৩ ভেড়া চুরি: ৪ দিনেও উদ্ধার হয়নি, বন্ধ গবেষণা

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

জাককানইবিতে সংগীত বিভাগে পরীক্ষা আয়োজনে অনিয়ম

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা