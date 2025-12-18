মৌলভীবাজারে ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে গ্রেপ্তার ৭

মৌলভীবাজারে ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানের অংশ হিসেবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বড়লেখা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সহসাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন, কমলগঞ্জের ইসলামপুর ইউনিয়ন যুবলীগ সহসভাপতি চন্দন কুর্মী, কুলাউড়া ছাত্রলীগ কর্মী ইমন আহমেদ, তাহসিন হাসান বিজয়, শ্রীমঙ্গল আওয়ামী লীগ কর্মী সামাইল হোসেন রাজন, অশোক দেববর্মা ও জুড়ী ফুলতলা ইউনিয়ন যুবলীগ কর্মী রিপন মিয়া।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মৌলভীবাজার জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, অভিযান অব্যাহত থাকবে।