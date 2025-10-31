ইবির ৩০ শিক্ষক-কর্মকর্তা বরখাস্ত, ৩১ শিক্ষার্থী বহিষ্কার হচ্ছেন

২০২৪ সালের জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানবিরোধী তৎপরতার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ১৯ শিক্ষক ও ১১ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে। এছাড়া নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ৩১ জন নেতা-কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক সিন্ডিকেট সদস্য শুক্রবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বরখাস্ত হতে যাওয়া শিক্ষকেরা হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বাকি বিল্লাহ ও অধ্যাপক ড. রবিউল হোসেন; ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম আক্তারুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মো. রাসিদুজ্জামান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. আফরোজা বানু; ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরেফিন, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিনা নাসরিন ও অধ্যাপক ড. কাজী আখতার হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবাশীষ শর্মা, সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জয়শ্রী সেন, ইইই বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান, আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক ড. তপন কুমার জোদ্দার ও অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণ, আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহজাহান মণ্ডল ও অধ্যাপক ড. বেরা মণ্ডল, আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমজাদ হোসেন, ল অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম এবং মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাজেদুল হক।
বরখাস্ত হতে যাওয়া কর্মকর্তারা হলেন উপ-রেজিস্ট্রার আলমগীর খান, আব্দুল হান্নান, আব্দুস সালাম সেলিম, ড. ইব্রাহীম সোনা ও শেখ আবু সিদ্দিক রোকন, সহকারী রেজিস্ট্রার ওয়ালিদ হাসান মুকুট ও মাসুদুর রহমান, শাখা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হোসেন, উকিল উদ্দিন ও জাহাঙ্গীর আলম শিমুল এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জে এম ইলিয়াস।
বহিস্কার হতে যাওয়া নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত ৩১ নেতা-কর্মী হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়, সহসভাপতি রতন রায়, মুন্সি কামরুল, হুসাইন মজুমদার, শিমুল খান, মৃদুল রাব্বী, ফজলে রাব্বী ও মাসুদ রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান হাফিয, শাহীন আলম, তারিকুল ইসলাম ও লিয়াফত ইসলাম রাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সোহাগ, মেজবাউল ইসলাম ও রাফিদ হাসান, আইন সম্পাদক সাকিল, দপ্তর সম্পাদক কামাল হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল আলিম, ক্রীড়া সম্পাদক বিজন রায়, প্রচার সম্পাদক নাবিল আহমেদ ইমন, গণযোগাযোগ ও উন্নয়ন সম্পাদক সাদিদ খান সাদি, উপ-সংস্কৃতি সম্পাদক অনিক কুমার, উপ-কারিগরি শিক্ষা সম্পাদক ফারহান লাবিব ধ্রুব, উপ-পাঠাগার সম্পাদক প্রাঞ্জল, উপ-আপ্যায়ন সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, সদস্য পিয়াস মোস্তাকিন এবং ছাত্রলীগ কর্মী বিপুল খান, ইমামুল শিমুল, মনিরুল ইসলাম আসিফ, শাওন, মারুফ ইসলাম, আদনান আলী পাটোয়ারি ও তানভীর।
জানতে চাইলে ইবি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সিন্ডিকেট সভায় জুলাই অভ্যুত্থানবিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।