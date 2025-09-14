হোম > সারা দেশ > কুষ্টিয়া

মা-বাবার পাশে প্রস্তুত ফরিদা পারভীনের কবর

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় পৌর গোরস্তানে মা-বাবার কবরের পাশে ফরিদা পারভীনের লাশ দাফন করা হবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লোকসংগীতের বরেণ্য শিল্পী ফরিদা পারভীনকে কুষ্টিয়ায় পৌর গোরস্তানে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দাফনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। কবরের স্থানও নির্ধারণ করা হয়েছে। মা রৌফা বেগম ও বাবা দেলোয়ার হোসেনের কবরের পাশে দাফন করা হবে তাঁকে।

কুষ্টিয়া পৌর গোরস্তানের গোরখদক (কবর খননকারী) মধু মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবারের লোকজনের সম্মতিতে সকাল থেকে কবরস্থানে পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হয়। শিল্পীর শেষ ইচ্ছানুযায়ী, নির্ধারিত জায়গায় কবর খনন করা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা থেকে সড়কপথে কুষ্টিয়ায় আসবে ফরিদা পারভীনের লাশ। এরপর শহরের পিটিআই সড়কের নিজ বাড়িতে রাখা হবে। সেখান থেকে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে জানাজার জন্য নেওয়া হবে। পরে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, পৌর কেন্দ্রীয় গোরস্তানে মা-বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে।

গতকাল শনিবার রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদা পারভীন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে কুষ্টিয়ার বাড়িতে ভিড় জমেছে স্বজন, বন্ধু ও ভক্তদের। চারদিকে নেমেছে শোকের ছায়া।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফরিদা পারভীনকে শেষবিদায়
সম্পর্কিত

পদ্মায় বিলীন বিজিবির বিওপি, নিরাপত্তাহীনতায় নদীপারের হাজারো মানুষ

দৌলতপুরে পদ্মার ভাঙনে বিজিবির একটি বিওপি বিলীন

ইবিতে সভা-সমাবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে, ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দেশের শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী রশিদ আবারও গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ায় ক্লাসরুমে স্কুলছাত্রীর বিষপান, হাসপাতালে মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বাসের ধাক্কায় নারী আইনজীবী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন আহত

পিএইচডি ভর্তিতে শর্ত শিথিলের দাবি ইবি ছাত্র ইউনিয়নের

চবি, বাকৃবি, রাবির ঘটনায় ইবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা